Notre contribution pour ceux qui ne prennent pas de vacances cet été et qui pourront ainsi visualiser de chez eux leurs amis en l’air.

Flighradar24 , c’est une application disponible sur iTunes et Google Play, c’est aussi un site web qui permet de suivre en temps réel les vols des avions dans le monde. Vous pouvez y visualiser les avions en vol, les trajectoires, le statut des vols et un panneau d’affichage des départs / arrivées.

Si vous utilisez Google Chrome, lorsque vous ouvrez un onglet vous obtenez une page blanche ou les vignettes des derniers sites visités. Google propose depuis peu une extension nommée « Google Art Project », qui vous permet d’afficher des oeuvres en lieu et place de la page blanche. Le résultat est convaincant.

C’était il y a longtemps et ce sera bref.

Samedi soir dernier à la Villette (Pitchfork Music Festival Paris), on pouvait apercevoir Caribou. Le canadien était suivi ensuite par Four Tet, Jamie XX et Kaytranada.

On vous propose de revoir son live ci-dessous.

